Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commenta in tv il mercato dei neroverdi: "E' stato un mercato di sacrifici: abbiamo tenuto Scamacca e fatto delle cessioni, Bourabia, Caputo, Haraslin, le vendite più importanti sono state Locatelli e Marlon".



LOCATELLI ALLA JUVE - "La formula? Capisco che ci siano tecnicismi che molte persone non conoscono, non è facile capire i contratti che vengono fatti a livello calcistico, ma siamo moto soddisfatti di quanto fatto, soprattutto perché una vendita cosi importante tra club italiani non è stata fatta da nessuno".



CAPUTO - "L'operazione per Caputo con la Sampdoria è nata all'ultimo: dato il buon rapporto che abbiamo col ragazzo, da ambo le parti poteva esserci questa opportunità. Credo che dobbiamo essere contenti entrambi".



BERARDI - "Per noi è un giocatore importante, forse il più importante. Non sono arrivate opportunità adatte al valore del giocatore, quindi continuerà con noi. Dobbiamo essere contenti tutti".