Dal Salone d'onore del Coni, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato sulle voci di mercato che riguardano i giocatori neroverdi: "Francesco Acerbi, Matteo Politano e Domenico Berardi in uscita? Ci stiamo parlando in questi giorni, ieri i colloqui sono iniziati. Non ha fatto richieste, valuteremo il tutto in questi giorni ma tutto parte sempre dalla volontà della società. Con lui o con chi ci sarà, ci sarà condivisione. Richieste dalle big? Nessuno si è fatto vivo".