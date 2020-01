Il Sassuolo non ci sta. Arrivano le parole dell’ad neroverde Giovanni Carnevali dopo la sconfitta contro il Genoa, per due episodi dubbi su tutti che hanno portato i 2 gol agli avversari. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Ci sono i ragazzi molto arrabbiati, è giusto che in questo momento parli io e non loro. Non è un momento piacevole, senz’altro. Il risultato ci ha fatti arrabbiare, il risultato negativo in una gara giocata così lascia molto rammarico. Dell’arbitraggio preferisco non parlarne, sorvoliamo, se no ci sarebbero da dire e scrivere molte cose. Bel gioco e risultati? Sicuramente è vero, ma ci sono situazioni che danneggiano. Non abbiamo mai criticato nulla degli arbitri, ma le immagini sono chiare, perdere una partita così ci fa molto arrabbiare. Ho parlato con Obiang e Berardi, ma non c’era neanche bisogno di farlo. Obiang non ha toccato Sanabria, anzi, è stato il contrario. Non c’era rigore per noi. Lo stesso su Berardi, è un fallo che doveva essere fischiato quello di Criscito. Abbiamo fatto anche buone gare, anche stasera, ci manca quel qualcosa per poter far punti in queste partite. Un rigore come quello dato contro di noi può anche tagliare le gambe".



CRESCITA - "Dobbiamo continuare a lavorare così, sia noi che il mister. Poi abbiamo anche importanti giocatori fermi per infortunio, ma restiamo fiduciosi. Possiamo recuperare i punti persi stasera e magari con arbitraggi più giusti in futuro".



MERCATO - "A gennaio non facciamo grandi cambiamenti, la volontà è di continuare con questa squadra e non vogliamo perdere elementi importanti. Se non ci sono necessità particolari legate agli infortunati, rimarremo così”.