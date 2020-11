A pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky: "Dobbiamo alzare assolutamente l'asticella, oggi è complicata perchè l'Udinese ci ha sempre fatto soffrire, ma ci sono i presupposti per continuare la striscia positiva".



SULL'EUROPA - "Facciamo di tutto per raggiungere l'Europa il primo possibile. E' difficile, ma è un obiettivo".



SUL BILANCIO - "Ho mano libera fino a un certo punto, anche con Squinzi l’obiettivo era fare bene sul campo mantenendo però i bilanci in attivo, un connubio che è sempre difficile da raggiungere".