Siamo ufficialmente entrati in quel periodo dell'anno, quel periodo in cui i gioielli del Sassuolo vengono messi in vetrina. E l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha confermato ancora una volta come quello più lucente di tutti sia il centrocampista Davide Frattesi. Intervistato da Telelombardia in vista della sfida che vedrà i neroverdi affrontare l'Inter, l'ad neroverde ha parlato anche del futuro del centrocampista italiano corteggiato soprattutto da Roma e Juventus.



LA SFIDA CON L'INTER - "Un altro exploit come con il Milan a San Siro? Bisogna giocare la nostra partita, cercando di fare il meglio possibile. I 5 gol al Milan li abbiamo già dimenticati: qui a San Siro ne abbiamo anche presi 7 dall'Inter...".



EURODERBY - "Da milanese sono contentissimo perché una squadra di Milano andrà certamente in finale di Champions. C'è ancora la gara di ritorno, ma nel match d'andata l'Inter è stata straordinaria. Il Milan ha avuto la sfortuna di trovare l'Inter al top. Loro sono un treno lanciato. Spero non corrano con noi come ho visto fare nel derby. Poi ogni partita è una storia a sé".



FRATTESI - "Ci sono tante richieste per un giocatore importante per quel tipo di ruolo. Non mi meraviglierei che arrivino offerte anche da altri campionati. Magari sarà anche l'Inter che verrà a chiedercelo. Le big potrebbero venire tutte a bussare alla nostra porta per lui, ma non abbiamo ancora fatto una valutazione precisa. Sicuramente avrà una valutazione da grande giocatore qual è".