Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore De Zerbi ha fatto il punto sul mercato dei neroverdi.



Queste le sue parole: "Cercheremo di mantenere più giocatori possibili, dobbiamo ringraziare mister Iachini e il lavoro della squadra, è stato un gruppo vincente. Quest’anno si ricomincia in maniera diversa, l’era Di Francesco è passata da un anno. Stiamo facendo delle valutazioni con Giovanni Rossi, con il mister, la proprietà e se il giocatore capisce cosa vuole il Sassuolo da lui, noi andiamo avanti. Se c’è volontà di cambiare e le condizioni economiche giuste, lo accontentiamo. L’esempio è Politano: a gennaio non l’abbiamo dato al Napoli. C’è la volontà di cambiare e mettere nuovi tasselli. In uscita c’è grande difficoltà, i trasferimenti fino ad oggi sono limitati. In entrata abbiamo preso ragazzi molto validi, dovremo comunque stare molto sul mercato".