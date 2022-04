Intervenuto in un convegno presso l'Università Tor Vergata di Roma, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato ad esprimersi in merito all'interesse della Juventus per Giacomo Raspadori: "Le trattative, se ci saranno, verranno avviate a fine campionato come successo lo scorso anno con Locatelli. Anche se mi auguro che siano meno lunghe e snervanti. I rapporti con la Juventus sono però sempre stati buoni".