L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del futuro di alcuni dei suoi gioielli: "Scamacca è cresciuto molto negli ultimi mesi, soprattutto caratterialmente. Certi problemi familiari lo hanno rafforzato. Le voci su comportamenti particolari sono dicerie false: è un professionista. È diventato un uomo. Pronto per guidare l'Italia? Non tremerà di sicuro, psicologicamente è solido, un combattente. Gianluca ha ancora tanto margine di miglioramento, non ha completato la sua piena maturazione tecnica. Bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni. Per la crescita tecnica e per la maturazione personale, può reggere benissimo le responsabilità di una piazza esigente. E giocando in mezzo a campioni già affermati, Gianluca crescerà ancora".



Su Raspadori: "Ha una qualità che spicca tra le altre: l’intelligenza. Giacomo non ha l’intelligenza del campione, ha l’intelligenza del super-campione. Quest’intelligenza, unita a un talento tecnico speciale, diventa esplosiva".