Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Dazn nel prepartita di Milan-Sassuolo: "Davide Frattesi l'abbiamo acquistato diversi anni fa dal vivaio della Roma e gli abbiamo fatto fare un lungo percorso, ora quindi non ci sorprende. Sapevamo che era ormai pronto per la nostra squadra. Questo è il nostro lavoro, puntare su questi ragazzi e consentire loro di crescere e poi approdare in un grande club. Se qualcuno ha chiesto informazioni su Frattesi? Più di uno!".