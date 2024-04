Sassuolo, Carnevali: 'Se potessi mi riprenderei Frattesi. Spettro Serie B? Con Berardi sarebbe diverso'

, amministratore delegato del, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi argomenti che vanno dallo spettro Serie B al mercato, passando per l'infortunio di Berardi e il rimpianto Frattesi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:"Abbiamo commesso tanti errori, io per primo. E poi ogni componente della società fino ai giocatori. Gli errori ci stanno, fanno parte del lavoro. La Serie A è un campionato difficile. In tutti questi anni abbiamo costruito qualcosa di speciale. Una stagione complicata può capitare e vale anche per società più prestigiose della nostra. Le chance sono diminuite, ma ci sono ancora. Nonostante gli errori e i risultati negativi c’è la consapevolezza dei nostri mezzi. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a toglierci qualche paura. L’ottimismo fa parte di me, non solo del mio ruolo, ma non è di facciata: questa squadra può fare molto di più, ne sono convinto".

"Noi non ci siamo mai lamentati perché non fa parte del nostro modo di essere. Siamo vicini al sistema arbitrale. Però a Salerno, e non solo, c’è stato un errore evidente. Agli arbitri chiedo attenzione massima, ma non solo nei confronti del Sassuolo: per tutti. Certi errori sono determinanti e possono costare caro"."Se questo è il vero Sassuolo? No, vale di più. E con Berardi la situazione sarebbe diversa. Purtroppo in questa stagione Mimmo c’è stato molto poco. Però, se la classifica è questa, dobbiamo farci un esame di coscienza e dividerci le colpe. Dobbiamo salvarci con il nostro stile di gioco, ma anche con altre armi: grinta, carattere, sacrificio".

"Se potessi riprendermi un giocatore ceduto quale prenderei? Frattesi: lo adoro. Ha uno spirito pazzesco, ci manca tantissimo, più di tutti sul campo e fuori"."Non ci ho mai riflettuto. Noi siamo sempre stati abituati a programmare, per la prima volta non siamo in grado di farlo. E questo mi dispiace. Ma alla B adesso non voglio proprio pensare".