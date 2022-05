ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Spero che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta, dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l'inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi del Milan contro l'Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei Stadium.e tutto il suo ambiente, l'alchimia che si è creata fra pubblico e squadra.. E poi, ripeto, mi ha impressionato il feeling che si è instaurato all’interno della squadra e poi fra dirigenti e allenatore. Sarebbe più unoper il lavoro che ha svolto"., anche se è sempre stato il primo a trasmettere ai giocatori la cultura dello sport. Il Milan fa bene a pensare a eventuali festeggiamenti perché ha due risultati a disposizione. Detto questo,che è stato mio giocatore al Pavia, quando ero ds. C'era anchein quella squadra. Immaginavo che non fosse facile per la. Max però è un grande tecnico e se gli metteranno a disposizione giocatori funzionali al progetto la sua squadra si riprenderà".Ha enormi qualità, ma è giovane e deve crescere. Dovrebbe arrivare in un top club con maggiore esperienza rispetto a quella che ha ora., si è consacrato vincendo gli Europei, quest'anno ha realizzato 15 gol e 14 assist. Non vedo nel suo ruolo giocatori più forti.Pochi in Europa hanno le sue caratteristiche, ha grande prospettiva., ma il calcio italiano economicamente non sta attraversando un momento di prosperità.