Il Sassuolo ha comunicato nel tardo pomeriggio le modalità di vendita dei biglietti per la gara contro il Milan, decisiva nell'economia della corsa-scudetto: ecco quanto si legge.



"In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà alle ore 10 di martedì 17 Maggio".



Per quanto riguarda specificamente il settore ospiti, "La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) inizierà dalle ore 10 di martedì 17 Maggio online su ticket.sassuolocalcio.it e presso i punti vendita VivaTicket e si concluderà alle ore 19 di sabato 21 Maggio: il giorno della gara non è infatti possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord)".