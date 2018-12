Sassuolo-Catania 2-1 (primo tempo 1-1)





Marcatori: 14' pt Matri (S), 40' pt Brodic (C), 34' st Locatelli (S)





Sassuolo (3-4-2-1): Pegolo; Magnani, Lemos, Peluso (19' st Lirola); Brignola, Magnanelli, Locatelli, Dell'Orco; Djuricic (19' st Di Francesco), Trotta; Matri (39' st Bourabia). All. De Zerbi



Catania (4-2-3-1): Pisseri; Calapai, Silvestri, Esposito, Baraye; Rizzo (13' st Biagianti), Bucolo; Barisic (21' st Manneh), Angiulli, Brodic; Curiale (30' st Marotta). All. Sottil



Arbitro: Sig. Rapuano di Rimini



Ammoniti: 6' st Peluso (S), 40' st Silvestri (C), 43' st Brignola (S)