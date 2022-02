Emil Ceide è stato uno dei colpi di mercato del Sassuolo a gennaio. Il talento norvegese classe 2001 ha parlato a SassuoloChannel, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Ho saputo dei contatti col Sassuolo subito dopo Natale. Appena l'ho saputo ero felicissimo che una squadra del livello del Sassuolo fosse interessata a me. So che è un club che dà la possibilità ai giovani di crescere e farò del mio meglio. So che mi divertirò".