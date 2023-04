Il Sassuolo sta provando a stringere per il rinnovo di Alessio Dionisi. L'idea della società è quella di andare avanti con l'attuale allenatore, che per firmare non fa storie sull'ingaggio ma vuole garanzie tecniche per il futuro. A raccontare la situazione è il Corriere dello Sport, secondo il quale, comunque, nel giro di pochi giorni le parti dovrebbero trovare l'accordo finale e Dionisi dovrebbe mettere nero su bianco per firmare il rinnovo col Sassuolo.