Il Sassuolo spinge verso l'alto la valutazione per la possibile cessione estiva di Davide Frattesi. Il club neroverde, infatti, non potrà mettere l'intera cifra a bilancio nel momento del suo addio (l'Inter è la principale indiziata), ma dovrà corrispondere il 30% dell'incassa alla Roma che si era mantenuta questa percentuale sulla futura rivendita nel momento degli accordi firmati per la cessione.