Il Sassuolo continua a cercare talenti in giro per il globo e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane gli occhi degli osservatori neroverdi si sono posati su Alejo Veliz, centravanti classe 2003 del Rosario Central. Dopo l'exploit con la maglia gialloblù, in tanti si sono accorti di cui e secondo il quotidiano c'è già un'offerta pendente da parte del Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma nella semifinale di Europa League.