Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Lecce:



"Era una partita difficile, la volevamo vincere a tutti costi, ma questo campo è indegno per la Serie A. Sono molte partite che facciamo sempre bene a livello di prestazione, stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. E' stato un anno particolare, abbiamo perso giocatori importanti e i giovani arrivati hanno avuto bisogno di tempo. Abbiamo trovato il carattere, è molto importante. Berardi? Non lo scopriamo oggi, dovremmo vederlo il martedì e il mercoledì in Champions, menomale ce l'abbiamo noi".