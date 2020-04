Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Siamo un piccolo paradiso, anche troppo. Il club non ci fa mancare nulla, stiamo discutendo con grande serenità dell'eventuale taglio degli stipendi. C'è un ottimo ambiente, manca solo un pubblico più numeroso. Io sono uno che vuole sentire il boato. Per i giovani è una grande vetrina, i vecchi devono trovare motivazioni. De Zerbi riesce in questo. Non siamo mai sazi. Ho un contratto fino al 2022 e non chiederò di essere ceduto, ma vorrei giocare le coppe".



"Toljan e Kyriakopoulos quando sono cresciuti siamo saliti. Tanti hanno fatto un salto di qualità. Locatelli è un giovane che ora gioca da veterano. Caputo è un attaccante intelligente che si sa muovere. Boga sembra che voli. Questo può spaccare la partita in un top club, in un Barcellona. In Italia uno così non lo vedo. A parte Douglas Costa".