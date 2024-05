Sassuolo, Consigli: 'Siamo stati anche fortunati, ma ho visto una squadra. Dobbiamo soffrire'

Il portiere e capitano delAndreaha parlato a Sky e Dazn dopo la vittoria sull'Inter:"Abbiamo sofferto da squadra, abbiamo fatto delle cose a livello morale che nelle altre partite non abbiamo fatto. Non abbiamo fatto niente, ci dà respiro ma dobbiamo pensare alla prossima"."Sì, sicuramente. Dobbiamo soffrire, dobbiamo lottare su ogni pallone. Però purtroppo non abbiamo ancora fatto niente: dobbiamo giocare tutte le partite alla morte da qui a fine campionato".- "Ho visto anche un po' di fortuna, perché l'Inter è forte. Abbiamo difeso, magari in altre circostanze ogni palla sporca era un gol. È girata anche bene".

"No, sono contento dei tre punti. Purtroppo me la godo poco, perché siamo penultimi e conta poco. Ma ci dà modo di vivere ancora".