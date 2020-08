C'era anche lui in quell'Italia che poco più di un anno fa ha sfiorato l'impresa nel Mondiale Under 19: quarto posto per gli azzurri Alessandro Tripaldelli esce tra le lacrime dopo un torneo da protagonista: sempre presente, cinque volte su sette in campo per tutti i novanta minuti. E nonostante abbia trovato poco spazio quest'anno nel Sassuolo di De Zerbi, è nella lista dei convocati del ct dell'Under 21 Nicolato per l'amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre (sono 6 i giocatori del Sassuolo chiamati in U21).



CHI LO VUOLE - I problemi fisici e le sole tre partite giocate nell'ultima stagione non hanno fermato l'entusiasmo del classe '99, che ha voglia di dimostrare quanto vale giocandosi le sue carte in Serie A. Sull'esterno neroverde hanno messo gli occhi Torino, Fiorentina e Bologna alla ricerca di un profilo come il suo che possa giocare in ogni ruolo sulla sinistra: da terzino, ma anche qualche metro più avanti. Il Sassuolo lo valuta circa 1,5 milioni di euro ma il prezzo potrebbe salire. Dal Mondiale con l'Under 19 a una nuova occasione in Serie A, Tripaldelli è pronto a rilanciarsi.