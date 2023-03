Sassuolo-Cremonese 3-2 (primo tempo 2-0)





Marcatori: 27’ p.t. Laurienté (S), 41’ p.t. Frattesi (S), 17’ s.t. Dessers (C), 38’ s.t. Dessers (C), 45’+2’ s.t. Bajrami (S)





Assist: 41’ p.t. Laurienté (S), 38’ s.t. Carnesecchi (C), 45’+2’ s.t. Laurienté (S)





Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (22’ s.t. Thorstvedt), Lopez (35’ s.t. Obiang), Henrique (43’ s.t. Harroui); Defrel (22’ s.t. Bajrami), Pinamonti (35’ s.t. Alvarez), Laurienté. All. Dionisi





Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches (34’ p.t. Lochoshvili), Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Afena-Gyan (1’ s.t. Dessers), Tsadjout (20’ s.t. Ciofani), Okereke (20’ s.t. Buonaiuto). All. Ballardini







Arbitro: Sig. Fourneau di Roma





Ammoniti: 42’ p.t. Afena-Gyan (C), 6’ s.t. Zortea (S), 41’ s.t. Vasquez (C), 45'+6' s.t. Pickel (C)