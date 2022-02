. Grazie al lavoro della società, soprattutto del ds Carnevali, ha piazzato ottimi colpi riuscendo a lanciare molti giovani calciatori. Guardando al passato sono molti i giocatori che sono stati scoperti dalla squadra emiliana, basti pensare a Demiral, Vrsaljiko ma anche Pellegrini, Zaza, Berardi fino a Scamacca, Frattesi e Raspadori che sono seguiti dai maggiori club italiani e stranieri. La storia recente del Sassuolo dimostra che guarda in prospettiva e riesce ad anticipare gli altri club, anche del calibro di Milan e Juventus., per sostituire Scamacca, diretto all’Inter per una cifra intorno ai 40 milioni. Questi due giocatori stanno iniziando a farsi conoscere e vengono osservati anche da Roberto Mancini, sempre in cerca di giovani talenti da poter schierare in Nazionale maggiore, che ha già rilasciato dichiarazioni a favore di Lucca. Quest’ultimo si è fatto conoscere giocando al Palermo in Serie C, club nel quale ha segnato 13 gol in 27 partite riuscendo così a farsi notare dal Pisa. Il salto di categoria non è stato un problema per il ragazzo di Moncalieri che nelle prime 18 apparizioni ha siglato ben 6 gol, fornito 2 assist e sta contribuendo al secondo posto del Pisa nel campionato cadetto. Il ragazzo, fortemente desiderato dal Sassuolo, fino a giugno rimarrà al Pisa, il quale lo valuta circa 12 milioni e spera che Lucca torni a segnare così da far scatenare un’asta in estate e poter monetizzare il più possibile. Luca Moro invece si è messo in mostra quest’anno, non a Palermo ma dal lato opposto della Sicilia, a Catania. È arrivato in punta di piedi riuscendo a siglare ben 20 gol in 21 partite così da diventare la punta di diamante della squadra siciliana. Il Sassuolo ha deciso di puntare sul ragazzo classe 2001 ed ha sborsato al Padova, proprietario del cartellino, circa 4 milioni.Anche in questa sessione di mercato il club neroverde ha dimostrato di essere molto attento ai giovani e di saper cogliere le giuste occasioni. Questo lavoro sta portando i suoi frutti e ciò è dimostrato dalle offerte molto alte ricevute da Inter, Juve ma anche da squadre straniere come il Dortmund per Scamacca e Frattesi.