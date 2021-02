Roberto, allenatore del, parla a SassuoloChannel alla vigilia della sfida contro il: "Il campionato è ancora lunghissimo e c'è tempo per fare tutto. Io credo che abbiamo attraversato, stiamo attraversando ancora oggi, un momento difficile ma ci sono i segnali che stiamo venendo fuori da problemi fisici, di condizione. Non gira benissimo, prima stavamo peggio ed è girata molto meglio ma credo che torneremo quelli veri, quelli che abbiamo abituato in questi 2-3 anni"."Defrel sta meglio e per noi è un giocatore molto importante. Djuricic e Traorè stanno meglio. Abbiamo perso Boga ma abbiamo recuperato Berardi. Ci sono elementi per pensare che da qui a breve potremo tornare a essere quelli di inizio campionato e della fine dello scorso campionato. Bisogna però accettare dei momenti in cui non si è al 100%. L'abbiamo fatto, da un po', non è da una-due partite che non siamo al massimo, e abbiamo ottenuto dei risultati, quindi si possono ottenere lo stesso i risultati"."Il Sassuolo ha fatto tantissimi gol, non tanti, in questi tre anni e quando dico che non siamo brillantissimi mi riferisco anche a questo. Il Sassuolo è stato giudicato che fa il tiki-taka e che gioca orizzontale poi facciamo 5 passaggi partendo da Consigli e facciamo gol con Caputo contro lo Spezia e non è vero. Non è vero che siamo poco efficaci sotto porta perché l'anno scorso e all'inizio di quest'anno eravamo tra i migliori attacchi e non è vero che siamo tra le peggiori difese, ci sono momenti e momenti e bisogna accettarli".