Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria: "Oggi la mia squadra e i miei giocatori sono stati eccezionali, tutti. Non hanno mai smesso di cercare il gol, probabilmente lo avremmo anche meritato. Nonostante l'uomo in meno, vedevo negli occhi dei giocatori la convinzione di poter vincere. Questo punto è positivo, ma tre chiaramente sarebbero stati meglio".



ROSSO A PELUSO - "A parità di uomini non sapremo mai come sarebbe andata la gara. Le immagini sono chiare, è inutile ritornarci. Veniamo dalla gara col Genoa, sempre qui poche settimane fa, e diventa quindi antipatico andare a parlare sempre di cose non calcistiche. Lascio a voi le valutazioni".



CAPRARI - "La Samp davanti ha diversi calciatori molto forti, tra i quali c'è anche Caprari. So dove volete arrivare, ma faccio finta di niente".