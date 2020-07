Il Sassuolo travolge la Fiorentina al Franchi, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi commenta a Sky Sport: "Purtroppo anche oggi abbiamo subito un gol, ma non sono arrabbiato perché giocavamo contro la Fiorentina e loro hanno attaccanti forti. Abbiamo giocato una grande partita, forse sto esagerando nei cambi ma voglio gente fresca e tutti sul carro: giusto giochino tutti, non ho dubbi su nessuno, sono preparati per fare i titolari. Siamo da Europa? Non faccio dietrologie o dico bugie, ma partiamo per salvarci. Ora sta a noi chiudere il discorso salvezza in casa con il Lecce, se vinciamo potremmo avanzare sopra due o tre squadre. Defrel sostituto di Caputo? Caputo è insostituibile per quello che ha fatto: intensità, come attacca gli spazi, come è completo... Però devo gestire le forze e, avendo perso anche Obiang, mi servono i cambi. Defrel può sostituirlo. Rinnovo Sassuolo, c'era la Fiorentina? Abbiamo una squadra piena zeppa di talenti e giocare ogni tre giorni mi toglie castagne dal fuoco con la formazione. Sono rimasto volentieri, non mi ha chiamto nessuno, volevo restare perché secondo me non abbiamo toccato il massimo e so che qui mi diverto. Carnevali mi ha detto che non vende né Locatelli, né Boga, né Berardi: sostituire questi tre è dura. Al di là della società, anche i giocatori devono capire che un anno in più a questo livello aiuta a diventare protagonista, se vai via un anno prima magari ti manca la forza. Devono capire i loro obiettivi".