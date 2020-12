Al termine del successo sul Benevento, Roberto De Zerbi ha parlato a Sky: "Siamo in sofferenza in quanto a giocatori disponibili, ci stiamo aggrappando alla posizione con le unghie. Stiamo crescendo, dall'infermeria stanno uscendo giocatori importanti. Djuricic ha fatto bene considerate le sue caratteristiche, lo stesso vale per Raspadori. A Firenze dovremo migliorare nel gioco, lo sanno anche i calciatori".



SULLA CLASSIFICA - "Quando dico che siamo una piccola squadra è per fare un po' di ordine, non per togliere ambizione. Cambiando le aspettative, il punto di Roma viene visto come negativo. Sembra che diventi tutto dovuto, non voglio neanche mettere troppa pressione ai ragazzi".



SUL CENTRAVANTI - "Manca anche Defrel, due anni fa fu l'acquisto più importante. L'assenza di Caputo pesa e quella contemporanea di Defrel è ancora più pesante".