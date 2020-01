Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in vista della partita di domani contro la Sampdoria: "E' una partita che serve perché è uno scontro diretto, perché le ultime due trasferte le abbiamo perse e perché è giusto dare continuità, non abbiamo mai fatto due vittorie di fila ed è una cosa che dobbiamo ricercare



Sulle scelte di formazione: "Djuricic? Quando è entrato con Genoa e Torino ha fatto bene, così come sta facendo bene Traoré, sono giocatori importanti. Caputo? Sta tirando la carretta da solo in avanti, sta facendo bene. Sta cercando un po' troppo poco la porta, si mette troppo al servizio della strada. Domani convoco Marlon e Defrel, non sono a disposizione ma me l'hanno chiesto e mi fa piacere e se vedono qualcosa meglio di me possono dirmelo, non mi offendo. In panchina c'è spazio. Defrel ha iniziato ad aumentare i carichi, Marlon spero che inizi a far qualcosina con me la settimana prossima. Se rientrano gli infortunati il mercato migliore del Sassuolo non lo fa nessuno".



Su Duncan: "Se stesse bene giocherebbe. E' uscito dalla partita con il Genoa infortunato e sta lavorando per rientrare. Non è una situazione di mercato, è infortunato".