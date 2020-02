Roberto De Zerbi carica il suo Sassuolo. Queste le sue parole alla vigilia della sfida con la Spal: "C'è da fare una partita giusta perché domani è una partita difficile come la Roma, la difficoltà non è inferiore. Andiamo in un ambiente caldo, compatto e unito, hanno sempre dimostrato di essere tutti uniti e in casa hanno sempre fatto partite buone. Per noi è un esame importantissimo, dobbiamo fare una partita super per vincere. Rinnovo? Non è vero che ho rifiutato. Ne parleremo alla fine".