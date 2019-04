Ecco le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo il match pareggiato 1-1 sul campo dell'Udinese: "Sono contento a metà: è stata una prova di maturità e coraggio su un campo ostico, ma dobbiamo imparare a chiudere prima le partite. L’Udinese ha spinto tanto nella ripresa, se non hai la forza di chiudere la gara la pareggi, e abbiamo pareggiato per una nostra ingenuità: penso che ci sia stato un autogol, quindi una dose di fortuna per l’Udinese e di sfortuna per noi. Siamo venuti qui senza fare nulla di eccezionale, ma l’Udinese in casa è forte e questo fa capire il livello di difficoltà di questa partita.



Abbiamo dovuto fare le prime due sostituzioni non per scelta ma perché obbligati: Peluso ha fatto bene, Locatelli può e deve fare meglio, comunque avendo visto Rogerio e Ferrari in difficoltà fisica ho voluto rinforzare la nostra parte sinistra. Noi potevamo tenere più palla contro i difensori dell’Udinese, probabilmente con Babacar in campo avremmo tenuto più palloni. Non concordo sul fatto che siamo fuori dai giochi per la salvezza."