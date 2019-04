Udinese-Sassuolo 1-1



Consigli 6: blocca con sicurezza i pochi palloni che arrivano da quelle parti. Incolpevole sul gol



Demiral 6,5: si esalta nel corso del primo tempo con grandi chiusure



Ferrari 6: non va in difficoltà con le avanzate friulane, dirige bene l’intera retroguardia



Magnani 6: contiene bene le avanzate di Pussetto nel corso del primo tempo



(dal 46’ p.t. Peluso 5,5: entra nel momento più difficile del match, soffre Pussetto)



Lirola 6: l’autogol macchia una prova più che sufficiente. Grande spinta



Bourabia 6: prezioso nella manovra del gioco, meno nel recupero del pallone



Sensi 7: prestazione strepitosa, si inventa il gol del vantaggio e va pure a fare il centravanti quando serve



(dal 20’ s.t. Locatelli 5,5: non riesce ad aiutare i compagni in fase di impostazione, si fa anche ammonire



Magnanelli 6: non si vede, ma c’è. Gira bene palla



Rogerio 6: piuttosto anonimo, meglio nel primo tempo



Boga 6,5: una spina nel fianco, nella ripresa ha sui piedi l’occasione per chiudere il match



(dal 39’ s.t. Duncan sv)



Berardi 6,5: segue bene l’azione di Sensi e gli regala con un passaggio filtrante la palla dello 0-1





All. De Zerbi 6: la sua squadra gioca bene, poi subisce le avanzate friulane