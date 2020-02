Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Roberto De Zerbi ha respinto la proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno presentata dal Sassuolo. A tal proposito, l'ad Giovanni Carnevali ha dichiarato: "Non siamo rassegnati a un suo addio. De Zerbi non è mai stato messo in discussione quando le cose non andavano per il meglio, ha sempre avuto e avrà la nostra fiducia. Faremo valutazioni con lui al momento opportuno, avremo tempo e modo per capire e definire le strategie".