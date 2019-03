Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo il ko di San Siro contro il Milan: "La squadra è giovane, ha dato tutto oggi, è stata una partita di sacrificio, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Questo atteggiamento bisogna averlo anche contro squadre con cui sembra scontato il risultato, ma per noi nulla è scontato. Dobbiamo avere una continuità di rendimento mentale e di calcio".



SU GATTUSO - "Rino mi ha dato la mia più grande delusione calcistica, Foggia-Pisa, di contro vincere qui col Benevento e poi retrocedere il giorno dopo. E' stata la giornata più bella nel calcio per me sia da allenatore che da giocatore".



SU CONSIGLI - "Non parlo dell'arbitro, non mi va, non l'ho mai fatto. Abbiamo sbagliato nella marcatura preventiva, Consigli l'ha letta male, ma quello è uno dei segreti del Sassuolo, non lasciamo il portiere sotto alla traversa".



SU LOCATELLI - "Locatelli nasce mezz'ala, non è stata una scoperta mia, è un ragazzo sensibile, sentiva molto questa partita, è dopo serate del genere dove si diventa uomini, diventerà un giocatore di livello importante".