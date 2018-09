Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Il Resto del Carlino del Centro Ricerche Mapei Stadium: "Sto scoprendo il modus operando di Mapei Sport con grande curiosità, perché finora non avevo mai lavorato con una struttura così attenta e preparata in materia medico-sportiva. I dati che ci vengono forniti dai test sono utili per capire lo stato di forma dei ragazzi, per valutare se abbassare o aumentare l'intensità e il volume dell'allenamento. Detto questo, bisogna dar loro il giusto peso, nel calcio conta l'aspetto atletico ma anche quello tecnico-tattico e ancora di più, a mio avviso, quello mentale".