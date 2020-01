Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza, alla vigilia della sfida contro il Genoa:



INFORTUNI – “Abbiamo perso Marlon per molto tempo, una perdita importante. Abbiamo dovuto far fronte ai ko di Chiriches e Defrel. Anche Rogerio non è convocato per una infiammazione al piede. Locatelli ha l’influenza, vedremo se è recuperato per domani ma chi c’è sarà pronto per una partita importante, da vincere, poi vediamo cosa dice il campo. Abbiamo fatto una riunione per capire i tempi di recupero per Chiriches, Defrel e Marlon che non sono immediati, quindi ho fatto le valutazioni del caso, a seconda delle tempistiche dei recuperi, vanno fatte delle scelte col senno del prima perché dopo è tardi”.



BERARDI – “Viene a Genova ma non so se sarà utilizzato durante la partita, se è il caso di rischiarlo. Diventa difficile fare queste scelte perché Marlon ad esempio si è fatto male alla terza partita, potevamo prevederlo perché aveva avuto problemi l’anno scorso e quindi la terza partita in una settimana poteva soffrirla. Ma se non hai grandi segnali per fermarlo, come abbiamo fatto con Magnanelli”.



CONSIGLI – “Rientra e gioca anche se sono stati bravi Turati e Pegolo. Consigli ha fatto benissimo, migliorando su tutto e cambiando il suo modo di giocare e così ha fatto Pegolo”.



LOCATELLI – “Locatelli ha la febbre ma viene con noi, se starà male giocherà un altro con diverse caratteristiche ma forte come Locatelli. Lui sta arrivando al livello che tutti noi abbiamo sperato per noi. Il campo è lo specchio delle mie valutazioni, alcune volte tanti meritano di giocare perché ad esempio Pegolo merita di giocare ma devo fare un’altra scelta. Magnanelli col Brescia e con il Napoli non ha giocato perché obbligato a fare una scelta diversa dal punto di vista fisico ma può anche non giocare perché Obiang ora è più dentro l’idea di squadra. Rogerio a Brescia ha fatto benissimo ma Kyriakopoulos sta facendo bene”.



MODULO – “4-2-3-1? Sì, però Duncan ha giocato col Napoli. Il centrocampo con il Napoli era Locatelli-Obiang-Duncan, come l’anno prima ma giocando in maniera diversa, con una disposizione tattica diversa. Non è tanto questo e neanche tanto l’obiettivo perché poi l’obiettivo viene a seconda di tante cose, non solo di quello che si vorrebbe. Bisogna cercare di capire quant’è il tempo di recupero di giocatori importanti, la valutazione è semplice, poi bisogna capire chi vuole uscire e chi non vuole uscire. Non mi sono mai lamentato delle assenze perché sono convinto al 100% che quasi tutti i giocatori possono giocare titolari. Traoré ha giocato a destra e a sinistra, Boga ha giocato a destra e ha fatto gol a Buffon, Duncan ha fatto trequartista e mediano, la squadra è forte ed è chiaro che gli infortunati stanno fermi per tanto tempo, pesano”.



DUNCAN TREQUARTISTA – “Era per un aspetto di aggressività senza palla. Il Napoli aveva Fabian Ruiz, un giocatore molto forte. Duncan poi ha anche qualità. In più l’avevo visto bene, dopo un periodo non brillantissimo ma Traoré aveva fatto bene a Brescia ed era giusto premiarlo, Djuricic era stato influenzato, domani vediamo. Traoré può giocare esterno e mi è piaciuto, così come Djuricic e così come Boga”.



BOGA – “Sta crescendo ma può crescere di più”.