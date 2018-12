L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Frosinone: "La mentalità nostra non deve cambiare, sia che stiamo perdendo sia che stiamo vincendo. Quando non ci faremo condizionare dal parziale, allora saremo maturi".



Su Boateng e gli altri assenti: "Manca Djuricic per squalifica, oltre a Boateng, Boga, Adjapiong e Sernicola. Boateng ha iniziato il percorso riabilitativo, non so quando rientra, ma non è importante quando, è importante come rientra. E' il giocatore che a inizio anno ha spostato di più gli equilibri, per cui dobbiamo lavorare per riaverlo al 100%".