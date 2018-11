Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Stiamo bene, a parte Adjapong, che non tornerà prima della prossima sosta, e Sernicola. Bourabia ha ripreso, i ragazzi stanno salendo tutti di condizione, poi alcuni si sono allenati con continuità con me e altri un po' meno, vedremo di non sbagliare l'undici iniziale. La classifica dice che il Parma è la vera sorpresa del campionato, è una squadra forte che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario dalla C alla A. Il ds e l'allenatore sono miei amici e a tutta la società vanno fatti i complimenti, hanno inserito giocatori forti e di valore, Gervinho, Inglese, Grassi, Biabiany, Sepe...E' una squadra che ha vinto meritatamente quando ha vinto e quando non lo ha fatto spesso avrebbe meritato qualcosa in più”.





SU SENSI - “Avevo detto prima della partita e dopo le convocazioni che Sensi doveva essere da stimolo per tutti, perché abbiamo altri giocatori che possono essere protagonisti nella loro Nazionale, si tratta solo di avere autostima e di lavorare come ha fatto lui, che non ha giocato sempre ma ha sempre dimostrato impegno e professionalità e questo ripaga sempre“.