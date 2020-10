Il Sassuolo si presenta in casa del Napoli senza Berardi, Djuricic e Caputo. De Zerbi non ha potuto convocare tre dei giocatori chiave di questo inizio di campionato e in conferenza stampa ha spiegato che: "Arriviamo a una gara difficile dopo una settimana complicata, ma siamo secondi in classifica e dovremo giocare al meglio. Ci saranno assenze pesanti: da Toljan a Magnanelli, ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non cerco scuse, non dobbiamo farci mancare la voglia di fare una gran partita e risultato, anche senza questi giorni la squadra è comunque molto forte".



MENTALITA' - "Defrel e Boga non hanno i novanta minuti nelle gambe, vediamo chi inizierà la partita. E' possibile anche che un centrocampista giochi sulla trequarti. La rosa è ampia e non bisogna piangersi addosso: basta parlare delle assenze, dobbiamo rispettare il Napoli e pensare a domani sera partendo dalla nostra idea di calcio. Vorrei che i giocatori pensassero al sangue buttato in questi tre anni per arrivare a giocarci una partita contro il Napoli da secondi in classifica, a -2 dalla prima. Un passo dopo l'altro siamo arrivati a questo punto, buttando sangue e vendendo giocatori: Demiral, Sensi, Lirola, Duncan; abbiamo preso Boateng... C'è chi può pensare che il Sassuolo ha fatto mercato e il progetto va avanti, ma la nostra rosa è forte e questo secondo posto non è un caso".