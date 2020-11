Al termine dello 0-0 contro l'Udinese, Roberto De Zerbi è intervenuto a Sky: "Il calcio cambia a seconda delle partite, vanno interpretate nella maniera giusta. Sono rammaricato perchè non abbiamo tirato in porta come in altre partite e non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto una partita di maturità assoluta. Nel calcio si gioca in due, si rischia di prendere contropiede e perdere la partita. Stiamo provando a crearci una strada, troveremo altre partite così, non dobbiamo prendere nemmeno un contropiede nè un tiro in porta, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, lavorando sui dettagli. Ai miei giocatori avevo chiesto di accettare che finisse 0-0 se volevamo vincere, ma poi abbiamo tirato poco. Fino ai 70 metri siamo stati perfetti, negli ultimi 30 possiamo fare di più".



SULLA 'FOLLIA' NECESSARIA - "Follia, responsabilità: là davanti servono queste cose. Stamattina, parlando con lo staff, ci chiedevamo se sarebbe stato giusto mettere una torre in rosa, ci avrebbe dato vantaggio. Ma in allenamento abbiamo un'identità forte, giocare palla a terra. E' vero, davanti qualche giocatore non ha ancora la condizione ottimale come Boga, Caputo, Defrel, Berardi o Traorè".