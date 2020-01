Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza alla vigilia del match di domani con la Roma: "Dobbiamo cercare di non sbagliare e fare una partita di coraggio e attenzione. La Roma è una squadra forte, che gioca un calcio particolare. Dobbiamo essere attenti, cercare di fare anche noi la partita ma non sbagliando cose semplici: all'andata abbiamo fatto bene ma abbiamo sbagliato alcune situazioni e le abbiamo pagate in maniera pesante".



Sulle somiglianze fra lui e Fonseca: "Ha voglia di fare la partita, la capacità di variare le posizioni in campo di tutti i giocatori, fare sempre superiorità da dietro e non stancarsi quando hanno la palla fra i piedi. Non sono golosi di andare ad attaccare la profondità ma aspettano il momento giusto per farlo".