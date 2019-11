Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Roberto De Zerbi in vista di Sassuolo-Lazio.



LA SCOMPARSA DELLA SIG.RA SQUINZI - "Non è un momento bellissimo per noi e per la società. La scomparsa della dottoressa Squinzi ci rattrista. Cercheremo di onorare anche questa scomparsa e la famiglia Squinzi con il massimo impegno e la massima serietà".



LA QUALITA' DELLA LAZIO - "Con la Lazio sarà una gara difficile perché è una squadra organizzata che sa difendere e ripartire molto bene. Per i mezzi che ha è una delle squadre più forti in Italia. Non parlo degli assenti ma solo dei giocatori che ho a disposizione: vogliamo mettere sul campo le nostre qualità sapendo che la Lazio è una squadra più forte, però vogliamo giocarcela fino in fondo".



L'ESPERIENZA DI MAGNANELLI - "Francesco è determinante, ma come lui ne voglio altri. C'è Romagna, ad esempio, che nonostante la giovane età non è secondo a nessuno".



L'ATTACCO DELLA LAZIO - "Per Immobile parlano i numeri ma anche gente come Milinkovic Savic, Luis Alberto, Correa, Lulic sono giocatori di enorme qualità. Dobbiamo limitare le loro armi e cercare di far valere le nostre".



DIFESA A 3 - "La squadra è pronta per metterla in pratica e io ce l'ho in testa da un po' di tempo. Decideremo all'ultimo"



TRAORE' - "E' in volo per tornare - spero che non abbia perso l'aereo. Potrebbe atterrare in campo direttamente e magari fare anche gol".