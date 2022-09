Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto a Dazn per commentare la vittoria sul Torino:



"Abbiamo un po' mutato pelle, cambiando giocatori e sistema di gioco. Si lavora anche durante le partite sulla mentalità e credo che ci stiamo riuscendo, i più esperti si sentono più sicuri quanto a compattezza. Bisogna trovare il giusto equilibrio, ma risultati come quello di stasera sono meritati da parte nostra per quello che è il nostro lavoro, anche se ci poteva stare il pareggio".



ALVAREZ - "E' arrivato con grandi speranze, giocava da seconda punta e ora ha compiti da prima. Ci vuole tempo, ma questo gol lo aiuterà a credere sempre di più nei suoi mezzi".



FERRARI - "Ci lavoravamo già l'anno scorso, lui è straordinario ed è il nostro capitano. Ci parlo spesso ed è con lui che ho impostato questa nuova compattezza. Dobbiamo crescere sotto il punto di vista dell'atteggiamento, e lui ci può aiutare. Oggi Ayhan era responsabilizzato dalle assenze di Erlic e Tressoldi".



LAURIENTE' - "E' bravo, predilige la fascia sinistra ma ha iniziato a destra. Nei primi allenamenti non tirava, non si proponeva per le palle inattive, ma noi non abbiamo per ora gli specialisti Berardi e Traoré. Deve crescere in finalizzazione, però sono contento di come si è fatto vedere oggi. Ha velocità nel lungo, può far male in transizione quando recuperiamo palla".