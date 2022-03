Il tecnico del Sassuolo Alessio, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Lazio, ha parlato dei giocatori più importanti della sua squadra:“Domenico oggi si è allenato a parte, vediamo domani. Mi tengo la giornata di domani per prendere tante decisioni. Spero di recuperare Berardi al 100% ma non lo so ancora, perché oggi ha lavorato a parte. A prescindere da lui, se ci sarà o meno, il sistema di gioco potrebbe essere lo stesso. Con Domenico o senza”.“La sua testa è cambiata e spero che rimanga tale. Si è reso conto che può fare la differenza nella sua carriera se migliora a livello mentale. Le qualità sono indiscusse e gliele riconoscono tutti ma quello che poteva dare io non l’avevo mai visto davvero fino a dicembre, da quel momento ho visto un giocatore diverso. Che voleva guadagnarsi le cose e non pretenderle".“Scamacca e Frattesi da big? Hanno delle qualità? Assolutamente sì. Stanno facendo bene? Altrettanto vero. Io credo che serva di più. Esperienza non ne hanno, entusiasmo tantissimo e qualità anche: se possono bastare, allora sì. Ma non sta a me dirlo, io sono l’allenatore del Sassuolo e me li tengo stretti, come tutti gli altri. Stanno facendo molto bene perché stanno giocando con continuità, la squadra sta facendo bene: merito loro e dei compagni che li mettono nelle condizioni giuste. Se saranno all’altezza di altri palcoscenici non sta a me dirlo perché per me sono all’altezza del Sassuolo. Per quello che stanno facendo ci sta che delle società li possano notare ma, all’atto pratico, non so che interesse ci sia intorno ai due ragazzi”.