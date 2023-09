Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus:



"Forse la rabbia della scorsa settimana ci è servita per fare la gara di oggi. Sono contento per i nuovi, era importante avere coraggio e acquisire consapevolezza di poter fare la partita giusta. Il risultato credo sia più che meritato".



DIFESA - "Oggi abbiamo difeso bene con Laurienté più basso e Berardi più alto, la scelta ha pagato. Con alcuni ragazzi bisogna entrare in un modo, con altri in un altro... Non abbiamo le caratteristiche per stare tutti insieme in difesa in alcuni momenti, alcuni entrano in campo in momenti vuoti e non è colpa loro. Ho dato continuità per ora, ma arriverà il momento di tutti".



BOLOCA - "Presto per parlare di lui, oggi ha avuto qualità e coraggio, lui e Matheus Henrique sono stati bravissimi e ci siamo aggrappati a loro. E' entrato a pie' pari nella categoria, sono contento".



BERARDI - "E' alla ricerca della miglior condizione, non ha giocato le primissime partite, ma lo tengo in campo anche se ha i crampi perché mi serve, gli dico che manca un po' meno, faccio finta di nulla... Lo conoscete, ci sta un po' di nervosismo, potrebbe giocare nelle squadre top ma ha vissuto bene la settimana e lo ha dimostrato".