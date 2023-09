L'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus:



"Serata perfetta, abbiamo passato una settimana molto brutta a livello morale, ma il calcio è bello perché ti dà subito modo di rifarti. Io non mi rimprovero nulla rispetto all'anno scorso, ho sempre dato tutto e quest'anno non cambia, solo che i gol arrivano. In tanti hanno decisamente esagerato. Nazionale? Mi candido solo ad essere pronto ogni domenica. Magari se continuo così arriverà qualcosa in più, ma mi godo questo momento. Berardi? L'ha vissuta da professionista, come le altre, senza guardare all'avversario. Era motivato, come tutti noi".