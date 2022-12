L’allenatore del, ha concesso un'intervista al podcast Il Terzo Uomo di mercato, di infortuni e di strategie future."Per il Sassuolo Raspadori è insostituibile, per me era inutile andare a cercare un giocatore come lui perché ci sarebbe stato il paragone e avrebbe fatto meno bene perché Giacomo può fare più ruoli. Quest’anno perdendo Raspadori la volontà è stata quella di ricercare più equilibrio in mezzo al campo giocando con due interni di centrocampo"."La ricerca di Pinamonti come vertice alto per lo sviluppo è voluto per le sue caratteristiche e sia per come giocano gli avversari, ormai in tanti marcano uomo su uomo, e poi perché lo possiamo fare, abbiamo le qualità per farlo. Si è parlato troppo di Pinamonti, concedimi la battuta, ma è normale. La prima cosa che deve fare è gestire quest’attenzione mediatica che c’è attorno a lui, vuoi perché è stato un acquisto importante del club, vuoi perché è stato acquistato dopo Scamacca, vuoi perché era un giovane promettente e lo è ancora. I paragoni sono sempre sbagliati perché spesso si paragonano giocatori diversi e ogni giocatori è messo in un contesto è diverso. Pinamonti è nel contesto giusto a Sassuolo, se poi mi chiedi se può fare di più, sì”."Frattesi negli attacchi dello spazio tra i nostri forse è il migliore, in campionato è tra quelli che lo fa meglio".“Ci è mancato tanto. Quanto potrebbe mancare Mbappé alla Francia? Secondo voi, la Francia otterrebbe gli stessi risultati senza Mbappé? Di gioco sì ma parliamo di un gioco a basso punteggio dove chi determina sono quasi sempre gli stessi giocatori, non volevo fare il paragone Mbappé-Berardi ma per certi aspetti è stato più determinante Berardi nel Sassuolo in questi 9-10 anni di Serie A con il Sassuolo che Mbappé con la Francia perché lì ha anche altri campioni.Ci sono le categorie, ci sono i livelli, negli allenatori, nelle squadre e nei giocatori. Noi abbiamo un giocatore veramente, veramente bravo. Peccato non averlo avuto, con lui le cose saranno più fluide”.“La speranza è che Junior riprenda il cammino interrotto a maggio. Abbiamo forzato il suo rientro dall’infortunio, nel senso, senza correre rischi, come era guarito dalla frattura, abbiamo cercato di dargli condizione giocando ma non è una cosa facile. Nutro speranze perché deve essere la sua volontà, è la sua volontà, ma tra il dire e il fare…un po’ di differenza c’è, poi lo devi dimostrare”.