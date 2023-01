Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo il pareggio di Monza:



"Nella prima parte del primo tempo siamo stati messi sotto, poi siamo stati bravi a reagire. Ripartiamo dall'1-1, abbiamo finito con tanti giovani e creato occasioni. Complimenti ai ragazzi per la parte finale del secondo tempo, il Monza è tutto fuorché una neopromossa come organico e gioco. Sinceramente ci speravo in una reazione del genere, i ragazzi mi hanno quasi sorpreso".



DIFESA - "Dobbiamo migliorare nei 16 metri, nostri e avversari, essere più cinici. Siamo stati bravi ad andare avanti su una palla sporca, poi il loro gol era evitabile. Siamo giovani, non dobbiamo farci condizionare dalla testa".



BERARDI - "Non è al 100%, è strepitoso e ci mette sempre tutto se stesso. Avremmo bisogno del miglior Domenico, farà gol quando meno ve lo aspettate".



FUTURO - "Sono pronto a giocarmi tutto quello che ho. I giocatori hanno bisogno di tempo, Berardi, Laurienté, Traoré, Defrel hanno avuto problemi. E da quando sono rientrati in poi, potevamo fare di più. Anche Pinamonti al rientro avrà bisogno di tempo. Una squadra con l'allenatore che traballa non finisce una partita in quel modo".