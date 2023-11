L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la vittoria ai rigori contro lo Spezia in Coppa Italia: "Sono soddisfatto, non era scontato passare il turno. Ho dato spazio a chi finora aveva giocato poco, hanno sfruttato bene questa occasione. Infatti ho visto disponibilità da parte di tutti, a partire da Castillejo che ha riconquistato tanti palloni a centrocampo".



"Missori era alla sua prima gara da titolare, ha fatto una signora partita anche perché è destro e ha giocato a sinistra. I nuovi hanno bisogno di tempo, non sono arrivati da Inter, Milan o Juve. Pedersen e Racic devono ancora migliorare. Volpato è arrivato qui con grandi aspettative, ha talento ma deve ancora dimostrarlo in Serie A. Ci ha fatto prendere due o tre azioni in contropiede, deve crescere nell'equilibrio di squadra. Davanti a sé ha tanti giocatori bravi".