Prima della gara con la Roma, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa.



"Serve una reazione. Abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre prestazioni precedenti e dobbiamo riscattarci, partita migliore non poteva capitarci. Un avversario forte e ferito come noi. Sappiamo che ci creerà difficoltà ma dobbiamo dimostrare di aver fatto un giro a vuoto che ci ha fatto arrabbiare, dobbiamo esserci".



"La Roma è una squadra forte con giocatori fisici, hanno giocato di più ma sono attrezzati per questo, affrontiamo una squadra che ci affronta per batterci e noi vogliamo affrontarli per batterli".



"È importante recuperare i giocatori, come Traore che sta recuperando giocando, ora c'è Berardi che speriamo di recuperare a breve e Laurientè rientra dalla squalifica. Non posso essere certo che Berardi recuperi per la Roma, perché mancano un allenamento e mezzo, stiamo facendo delle valutazioni".



"La brutta prova di Empoli non deve risuccedere. L'anno scorso abbiamo avuto diversi giri a vuoto e stiamo lavorando perché non accada di nuovo. Non ci voleva ma non mi farei un dramma, poi si cerca di pensare alla partita successiva".