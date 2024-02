Sassuolo, Dionisi: 'Condizionati dal rigore sbagliato, ma Pinamonti resta il nostro bomber'

L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell'Atalanta: "Sfortuna no, ero dispiaciuto per i ragazzi dopo un primo tempo giocato bene. Nella ripresa ci ha condizionato il rigore. Pinamonti ha sbagliato, ma resta il nostro bomber e un calciatore importante per noi. Sinceramente non ho pensato di cambiare il rigorista dopo la prima volta, poi l'ho sostituito soltanto perché l'ho visto sfiduciato. Gli errori sono nostri, dobbiamo rialzare la testa e non abbatterci. Ho fiducia nei miei giocatori. La classifica non mi piace, ma vogliamo raggiungere l'obiettivo della salvezza".